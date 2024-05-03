Alanyaspor ucuz yırttı

Kaynak: AA
Alanyaspor ucuz yırttı
Alanyaspor Ankaragücü karşısında son dakika penaltısıyla 1 puanı kurtardı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan maçta MKE Ankaragücü ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

56. dakikada Coelho'nın ceza yayının önünden çektiği şutta, kaleci Bahadır topu yumruklayarak kurtardı.

76. dakikada Coelho'nun ceza sahasının dışından çektiği şutta, kaleci Bahadır topu tokatladı. Kaleciden dönen topla kale sahasının önünde buluşan Aliti'nin uygun durumda yaptığı vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+2. dakikada Corendon Alanyaspor penaltı kazandı. Ali Kaan Güneren'in Hwang'ı düşürmesiyle hakem Emre Kargın beyaz noktayı gösterdi.

90+5. dakikada penaltıyı kullanan Oğuz Aydın, topu filelere göndererek skora eşitliği getirdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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