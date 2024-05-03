Sosyal medyada izlenme uğruna yapılanlar: Kiviye ağda yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyada izlenme uğruna yapılanlar: Kiviye ağda yaptı
İçerik üreticisinin kiviye ağda yapması sosyal medyada tartışma yarattı

Sosyal medyada izlenme ve dikkat çekme yarışı her geçen gün farklı boyutlara taşınıyor. Son olarak bir içerik üreticisinin kiviye ağda yapması, sosyal medyada gündem oldu. Videoda, içerik üreticisinin kiviye ağda yaparkenki görüntüleri izleyenleri şaşırttı.

Yapılan bu hareket, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimileri içerik üreticisinin yaptığını gereksiz bulurken, kimileri ise yaratıcılığını ve cesaretini takdir etti. Özellikle içerik üreticisine destek verenler, farklı ve sıra dışı içeriklerin sosyal medyada önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

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