Altın bugün ne kadar? 24 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altının son zamanların en yüksek seviyelerini görmesinin ardından vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 24 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altın bugün ne kadar? 24 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altındaki yükseliş sürerken vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 24 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları, 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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24 TEMMUZ PAZARTESİ GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.704,88 TL

Gram altın satış: 1.705,20 TL

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24 TEMMUZ PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.772,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.811,00 TL

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24 TEMMUZ PAZARTESİ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 11.088,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 11.193,00 TL

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24 TEMMUZ PAZARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 5.543,00 TL

Yarım altın satış: 5.621,00 TL

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24 TEMMUZ PAZARTESİ 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.560,48 TL

22 ayar bilezik satış: 1.570,90 TL

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