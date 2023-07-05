Altındaki yükseliş sürerken vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 5 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Bugün Fed'in toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin Banka'nın gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerini azaltması beklerken, varlık fiyatlarında da oynaklığı azaltacağı tahmin ediliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin de yıl sonuna kadar atılacak adımlara yönelik beklentileri daha da netleştirebileceği tahmin ediliyor.

5 TEMMUZ ÇARŞAMBA GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.617,74 TL

Gram altın satış: 1.617,97 TL

5 TEMMUZ ÇARŞAMBA ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.612,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.666,00 TL

5 TEMMUZ ÇARŞAMBA CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 10.401,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 10.614,00 TL

5 TEMMUZ ÇARŞAMBA YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 5.209,00 TL

Yarım altın satış: 5.332,00 TL

5 TEMMUZ ÇARŞAMBA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.479,45 TL

22 ayar bilezik satış: 1.489,79 TL