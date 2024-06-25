Altın dolu poşeti çöpe attı, bulamayınca polisi aradı

Kaynak: DHA
Altın dolu poşeti çöpe attı, bulamayınca polisi aradı

Tekirdağ Çerkezköy'de E.ü, eşinin verdiği altın dolu poşeti, elindeki çöp poşetleri ile birlikte çöp kutusuna attı. E.Ü bir süre sonra yaptığını fark ederek altın poşetini aramaya koyuldu.

Attığı altın dolu poşeti bir türlü bulamayan 26 yaşındaki E.Ü, polisi arayarak yardım istedi.

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KUYUMCUYA GÖTÜRECEKTİ, ÇÖPE ATTI

Tekirdağ Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Şehit Erdinç Duran Sokak üzerinde oturan 26 yaşındaki E.Ü., eşinin verdiği poşetteki çöplerle birlikte kuyumcuya götüreceği altınları koyduğu torbayı da çöpe attı. Bir süre sonra altın dolu poşetin elinde olmadığını fark eden E.Ü., bir süre aradıktan sonra altın poşetini bulamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.

POŞETİ ATIK TOPLAYICISI ALDI

Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, altınların olduğu torbayı çöp kutusundan atık toplayan bir kişinin aldığını tespit etti. Polis ekipleri kimliğini belirledikleri kişiye ulaşarak ailenin 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını geri verdi.

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