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  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Mart Salı çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Mart Salı çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Vatandaş gram ve çeyrek altının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Mart Salı çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 14:19
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Mart Salı çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Mart Salı çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?
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Altının gram fiyatında geçtiğimiz hafta bir düşüş yaşanmıştı. Haftaya yükselişle başlayan altının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Mart Salı çeyrek altın gram altın ne kadar kaç TL?

Döviz kurundan etkilenen altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 1.100 lira sınırını aştı. İşte güncel altın fiyatları..

14 MART SALI GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.160,57 TL

Gram altın satış: 1.160,72 TL

14 MART SALI ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.857,21 TL

Çeyrek altın satış: 1.898,08 TL

14 MART SALI CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 7.427,64 TL

Cumhuriyet altını satış: 7.567,90 TL

14 MART SALI YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.702,22 TL

Yarım altın satış: 3.795,56 TL

14 MART SALI 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.068,05 TL

22 ayar bilezik satış: 1.137,03 TL

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