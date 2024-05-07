Altın fiyatları ne kadar oldu?

Kaynak: Haber Merkezi Nilay Abdal
Altın fiyatları ne kadar oldu?
FED’in bu yıl faizleri düşürmeye başlayacağı beklentileri ve Ortadoğu’da devam eden savaşlar gibi faktörlerden etkilenen altın, bir denge bulmaya çalışıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları…

Ortadoğu’da yaşanan savaş ve FED’in bu yıl faizleri düşürmeye başlayacağına yönelik beklentiler, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Altın gün içinde yatay bir seyir sergiliyor. ABD tarafında veri akışının zayıf olması, dolarda sakin seyri gündeme getiriyor.

Dolardaki sakin seyir, jeopolitik risklerin etkisiyle ons altında sakin bir seyir sergiliyor. Gün içerisinde 2 bin 323 dolar ve 2 bin 319 seviyelerinde hareketlenen ons altın 17. 10 civarında 2 bin 320 bandında bulunuyor.

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Gram altın ons altındaki yatay seyir ve dolar TL'de görülen geri çekilmenin etkisiyle bugün sakin bir seyir sergiliyor. Güne 2 bin 408 liradan başlayan gram altın, gün içindeki en düşük seviye olarak 2 bin 401 lirayı, en yüksek seviye olarak da 2 bin 417 lira olarak seyretti. Şu sıralarda,2 bin 392 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altının ise, gün içindeki en yüksek seviyesi 3 bin 952,65 iken, en düşük seviyesi 3 bin 926,26 olarak gerçekleşti. Çeyrek altın şu sıralarda, 3 bin 905 liradan işlem görmekte.

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