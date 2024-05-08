Piyasalarda gün ortası son durum

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa oranla 80,46 puan ve yüzde 0,78 değer kaybıyla 10.256,seviyesine düştü. Dünü 10.336,50 seviyesinde kapatan BIST 100 endeksi, güne 21,60 puan ve 0,21 artışla 10.358,10 seviyesinde başladı.

Açılışta, Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış gösterdi. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,88 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 2,36 ile spor olarak kaydedildi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.247,35 seviyesini en yüksek 10.383,25 seviyeyle rekor tazeledi

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,8, sanayi endeksi yüzde 0,7, hizmetler endeksi yüzde 0,2 ve teknoloji endeksi yüzde 0,1 düşüş yaşadı.

Önceki kapanışa oranla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 30'u yükselirken 69'u düşüş yaşadı.

En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul 14.30’da 10.258 seviyesinde yatay bant üzerinde hareketleniyor.

DÖVİZ KURLARI

Uluslararası piyasalarda saat 14.30 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0750 seviyesinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,26 TL’den, Euro 34,69 TL’den satılıyor.

ALTIN FİYATLARI

Altının onsu 14.30’da 2.316 seviyesinde yatay bir seyir sergiliyor. Bugün ABD tarafında Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

Gram altın ise ons altında sakin seyir ve dolar kurundaki geri çekilmenin etkisiyle, 2.403 TL’ den satılıyor.