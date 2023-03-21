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Altın fiyatları neden arttı? 21 Mart güncel altın fiyatları..

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürerken gram altın 1200 lira bandını aşarak rekor seviyelere yükseldi. Yatırımcı ve vatandaşlar altın fiyatlarının neden yükselişe geçtiğini ve güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, altın fiyatları neden arttı? 21 Mart güncel altın fiyatları..

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 10:30
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Altın fiyatları neden arttı? 21 Mart güncel altın fiyatları..

Altın fiyatları neden arttı? 21 Mart güncel altın fiyatları..
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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlarken altın fiyatlarının bu rekor yükselişi yatırımcıyı düşündürüyor. Peki, altın fiyatları neden arttı? 21 Mart güncel altın fiyatları..

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Bankacılık sektöründe yaşanan kriz, son haftalarda altına yönelik güvenli liman talebini destekleyerek sarı metali ons başına 2 bin dolar seviyesine taşıyarak son bir yılın en yüksek seviyesini gördü. Peki, altın fiyatları neden arttı?

Ons altın geçtiğimiz Cuma günü 1956 dolar seviyesini test edince gram altında da 2 Şubat'ta görülen 1185 TL seviyesinin de üzerine çıkarak 1215 TL'ye varan rekor fiyatlamalar gözlenmişti. Değerli metalde yukarı yönlü hareket yeni haftada da sürdü. Gram altın bu sabah 1211 lira seviyesinde yeni güne başladı.

Altın fiyatları pandeminin çıkış dönemi olan Mart 2020’den bu yana en sert yükselişini yaşadı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN ARTTI?

Bankacılık krizi endişeleri nedeniyle Fed’in şahin politikasından vazgeçeceği beklentilerinin artması doları zayıflatırken bu durum altın fiyatlarını destekledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in yüzde 40 ihtimalle faiz artırmayacağı, yüzde 60 ihtimalle de 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor.

Fed fiyatlamalarının yanında finansal risklerin artması da altında güvenli liman alımlarına neden oldu. Ayrıca Çin’deki ekonomik toparlanma da değerli metali destekleyen bir diğer gelişme oldu.

21 MART SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

21 MART SALI GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.208,21 TL

Gram altın satış: 1.208,39 TL

21 MART SALI ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.997,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.015,00 TL

21 MART SALI CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 7.961,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 8.029,00 TL

21 MART SALI YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.993,00 TL

Yarım altın satış: 4.030,00 TL

21 MART SALI 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.113,45 TL

22 ayar bilezik satış: 1.183,83 TL

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