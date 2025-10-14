Küresel piyasalarda altın fiyatları güne tarihi bir eşiği aşarak ons başına 4 bin 100 doların üzerine çıktı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve yeniden tırmanan ABD-Çin ticaret gerilimi, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altın ve gümüşe yöneltti.

Ons altın yüzde 1,33 yükselişle 4 bin 100 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın, yılbaşından bu yana yüzde 38 değer kazandı ve dolar karşısında yatırımcısına rekor getiri sağladı.

Gram altın ise 5 bin 607 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ALTIN FİYATLARINDA BEKLENTİ YÜKSELDİ

Bank of America ve Société Générale analistleri, altın fiyatlarının 2026 yılında 5 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Standard Chartered ise 2026 için ortalama ons altın fiyatı tahminini 4 bin 488 dolar olarak paylaştı.

Uzmanlara göre, Fed’in faiz indirim döngüsüne başlaması, ABD tahvil getirilerinin düşmesi ve jeopolitik risklerin artması altın fiyatlarını desteklemeye devam edecek.

14 Ekim 2025 Salı güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 5.597,35 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.468,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 18.942,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 36.941,86 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.716,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 92.637,96 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.164,89 dolar