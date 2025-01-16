Altın fiyatlarına ABD ve Gazze etkisi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarına ABD ve Gazze etkisi!

Altın fiyatları ABD'de yükselen enflasyon ve Gazze'deki ateşkesle birlikte rekor kırdı.

Altın yatırımcıları uzun zamandır beklediği rekora kavuştu. Gram altın tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de aylık enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşirken Gazze'den gelen ateşkes haberi de altın üzerinde etkili oldu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2696 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2693 dolar, en yüksek de 2708 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2707 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3074 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3071 lira en yüksek de 3088 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3077 liradan alıcı buluyor. Altın 3085 lirayla tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3066 liradan alınırken 3098 liradan satılıyor.

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