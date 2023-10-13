Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk

Altın fiyatları, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların etkisiyle 7 ayın en büyük haftalık yükselişine hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1913 dolar seviyesini, gram fiyatı ise 1710 lira seviyesini gördü.

Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk

Altın fiyatları, İsrail-Filistin arasında yaşananların beklenenden daha uzun süreceğine ilişkin beklentiler ve jeopolitik tansiyonun yarattığı risklerle birlikte yükseldi ve yedi ayın en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

ABD’de açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentilerin kuvvetlenmesi doları güçlendirse de jeopolitik risklerin artması değerli metali destekledi. Öte yandan, ons altın fiyatları 27 Eylül’den bu yana ilk kez 1900 doları gördü.

Dün ABD TÜFE verileri öncesinde 1885 dolar seviyesi üzerini test eden ons altın, verilerin ardından 1870 dolar seviyesi altına kadar indi.

İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş alana yayılabileceği endişeleri, güvenli liman olarak bilinen altına olan talebi artırdı. Altının ons fiyatı bugün yüzde 0,7 yükselişle 1882 dolar seviyesinde güne başladı.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 16.00 itibariyle yüzde 2,5 artışla 1913 dolar seviyesinde işlem gördü.

Altının gram fiyatı, saat 16.00 itibarıyla yüzde 2,6 artışla 1710 lira seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 900 liradan, Cumhuriyet altını 11 873 liradan satıldı.

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