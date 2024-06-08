Altın fiyatlarında balon patladı. Düşüşün sebebi ortaya çıktı

Avrupa Merkez Bankası'nın duyurduğu faiz indirimi ve sonrasında ise ABD'nin tarım dışı istihdam verisi altın fiyatlarında sert hareketlere yol açtı.

Yatırımcıların güvenli limanı olarak bilinen altın, 2024 yılında rekor seviyelere ulaşarak yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Ancak, son günlerde altın fiyatlarındaki dalgalanmalar baş döndürüyor.

Merkez bankalarının alacağı faiz indirimi kararlarına odaklanan altın piyasası, özellikle Fed'in kararını büyük bir merakla bekliyor. Buna ek olarak, altın fiyatlarını doğrudan etkileyen ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı ve ekonomistlerin tahminlerini aşarak piyasalarda önemli bir etki yarattı.

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ PİYASALARI SALLADI

ABD'de tarım dışı istihdam, Mayıs ayında 272 bin kişi artarak beklentileri aştı ve işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 4'e yükseldi.

Mayıs ayında tarım dışı istihdam verisi 272 bin olarak gerçekleşti. Piyasaların genel beklentisi ise bu verinin 182 bin seviyesinde olması yönündeydi.

​​​​​​​

İşsizlik oranı ise piyasa beklentisi olan yüzde 3,9 yerine yüzde 4 olarak ölçüldü. Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 3,9 seviyesindeydi.

​​​​​​​

Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik öneme sahip olan ortalama saatlik kazançlardaki artış da beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Mayıs ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti ise yüzde 0,3 artış yönündeydi.

​​​​​​​

ALTIN FİYATLARI SERT DÜŞTÜ

ABD'deki tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşması, ons altının ilk tepki olarak 2335 dolardan 2315 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Saat 17.00 itibariyle altının ons fiyatı 2.310 dolardan işlem görüyor.

​​​​​​​

Gram altın, güne 2.459 liradan başladıktan sonra istihdam verisinin açıklanmasıyla birlikte 2.394 liraya düştü. Çeyrek altın 3.963 liradan alıcı bulurken, cumhuriyet altını ise 16.356 liradan işlem görüyor.

​​​​​​​

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRMİŞTİ

Piyasa beklentilerine uygun olarak, Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün yaklaşık 5 yıl sonra ilk faiz indirimini gerçekleştirdi. ECB, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürerek refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50'ye indirdi.

​​​​​​​

ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirim kararının açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, bankanın faiz indirimlerinin hızı ve zamanı konusunda dikkatli olacaklarını belirterek, "Faiz indirimleri verilere bağlı olacak ve çok belirsiz olan şey, hangi hızda ilerlediğimiz ve bunun ne kadar zaman alacağı" ifadelerini kullandı.

​​​​​​​

Lagarde, yurt içi fiyat baskılarının hala güçlü olduğunu ve gelecek yılın enflasyonunun hedefin üzerinde kalabileceğini ifade ederek, "Enflasyonla mücadeleyi son derece ciddiye alıyoruz" dedi.

​​​​​​​

Bankanın yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılana kadar para politikasının kısıtlayıcı olacağı konusunda hiçbir şüphelerinin olmadığını belirten Lagarde, jeopolitik risklerin artmasının gelecek dönemi belirsiz hale getirdiğini vurguladı.