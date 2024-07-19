Altın fiyatlarında her şeyi alt üst edecek tahmin. Bu rakam ilk kez verildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarında her şeyi alt üst edecek tahmin. Bu rakam ilk kez verildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında piyasalarda hareketlilik görüldü. Altın piyasaları uzmanı Şirin Sarı'dan altın fiyatlarına dair görülmemiş tahminde bulundu.

Altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yatırımcılar üst rekorlar tazeleyen altın fiyatları sonrasında yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Altında Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin artmasıyla ibre yukarı fırladı.

Piyasalar Uzmanı Şirin Sarı, çeyrek ve altın fiyatları için dikkat çeken rakamları dile getirerek altın yatırımcılarına görülmemiş bir tahmin verdi.

Bir televizyon kanalına konuşan Şirin Sarı, altın fiyatlarında yükselişlerin sürdüğünü, yılbaşından beri ons altında yüzde 20'ye yakın değer kazanımı, gram altında ise yüzde 35'e yakın değer kazanımı gördüklerini belirtti.

Sarı, ons altında 2.483 dolar seviyesine kadar yükselişlerin geldiğini, bunun nedenlerine bakıldığında tabii ki FED tarafından gelebilecek olan faiz indirimi artık eylülde yüzde 94 ihtimale ulaşmış olduğunu söyleyerek, yatırımcıların yüzde 94 ihtimalle FED'te yüzde 25 indirim beklediğini ifade etti.

Sarı, bununla birlikte Avrupa kanadında hem İsviçre merkez bankası hem de Avrupa Merkez bankasından faiz indirimlerinin geldiğini, Ağustos ayı itibariyle de global merkez bankalarından İngiltere'nin de faiz indirimi beklentisinin yükselmiş olması altın cephesinin güçlenmesini sağladığını söyledi.

GÖRÜLMEMİŞ REKOR TAHMİN

2025’e başlamadan gram altında 3 bin 500 lira bandının aşılma ihtimali olduğunu belirten Sarı, çeyrek altında ise 6 bin lira seviyelerine yaklaşma ihtimalini anımsattı

GÜNCEL ALTIN FİYATI

Gram altın satış fiyatı: 2.585,05 lira

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.286,00 lira

Yarım altın satış fiyatı: 8.565,00 lira

Tam altın satış fiyatı: 17.260,15 lira

Ons altın satış fiyatı: 2.428,89 dolar

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