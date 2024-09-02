Altın fiyatlarında rota değişimi

Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle birlikte yeni haftaya düşüşle başladı. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay gerçekleştirmesi beklenen faiz indiriminin boyutunu netleştirecek verileri yakından takip ediyor.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GÜÇLENİYOR

ABD'de bu ay yapılması planlanan faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin belirsizlik devam ederken, yatırımcılar özellikle tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere açıklanacak ekonomik göstergelere odaklanmış durumda. Cuma günü yayımlanan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi, Fed'in 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını azalttı ve bu gelişme sonrası dolar değer kazandı.

FED KARARLARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?

Piyasa beklentilerine göre, Fed'in 18 Eylül'deki toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak 50 baz puanlık bir indirime de yüzde 33 olasılık veriliyor. Piyasalar, Fed'in aralık ayına kadar toplamda 100 baz puan, 2025 yılında ise 120 baz puan faiz indirimi yapmasını bekliyor.

Düşük faiz oranları, altınla rekabet eden Hazine tahvilleri ve dolar gibi faiz getirisi olan varlıkların cazibesini azaltarak altının yatırım cazibesini artırıyor. Yüksek faizler ise altın yatırımlarını genellikle daha az çekici hale getiriyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Spot piyasada altının ons fiyatı yüzde 0,25 düşüşle 2 bin 497 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yurt içinde gram altın 2 bin 736 TL, çeyrek altın 4 bin 472 TL, Cumhuriyet altını ise 18 bin 736 TL seviyesinde alıcı buluyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: ALTIN FİYATLARI İÇİN ÖNGÖRÜLER

Saxo Bank Emtia Stratejisi Müdürü Hansen, altının, ABD’de faiz indirim döngüsünün Eylül ayında başlayacağını fiyatladığını belirtti. Ancak ABD ekonomik verilerindeki zayıflığın, 25 baz puanlık indirimin ötesinde 50 baz puanlık bir indirimi desteklememesi halinde, altın fiyatlarının kısa vadede yükseliş göstermekte zorlanabileceğini ifade etti. Hansen, altının önümüzdeki aylarda 2 bin 400 dolar seviyelerine doğru geri çekilme riski taşıyan sınırlı bir konsolidasyon süreci geçirebileceğini de vurguladı.

New York merkezli bağımsız metal tüccarı Tai Wong ise, altın yatırımcılarının, Fed'in faiz hamlesini haklı çıkarmak için yalnızca zayıf istihdam rakamlarına değil, aynı zamanda düşük enflasyon verilerine de ihtiyaç duyduğunu belirtti.