Altın fiyatlarında son durum: 7 Ağustos 2024 güncel rakamlar

Altında son durum
Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde düşüşe geçmiş durumda. Salı günü 2.600 TL'den açılış yapan gram altın, bugün 2.572 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4.160 TL'den 4.115 TL'ye geriledi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram Altın:
- Alış: 2.572,31 TL
- Satış: 2.572,79 TL
Altın/Ons:
- Alış: 2.384,45 TL
- Satış: 2.384,81 TL
Çeyrek Altın:
- Alış: 4.115,69 TL
- Satış: 4.206,51 TL
Cumhuriyet Altını:
- Alış: 16.462,76 TL
- Satış: 16.774,60 TL
Yarım Altın:
- Alış: 8.205,66 TL
- Satış: 8.413,03 TL
Ziynet Altını:
- Alış: 16.462,76 TL
- Satış: 16.774,60 TL
Ata Altını:
- Alış: 17.418,40 TL
- Satış: 17.862,71 TL
14 Ayar Bilezik Grami:
- Alış: 1.409,73 TL
- Satış: 1.846,76 TL
22 Ayar Bilezik Grami:
- Alış: 2.386,31 TL
- Satış: 2.524,11 TL