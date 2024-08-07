Altın fiyatlarında son durum: 7 Ağustos 2024 güncel rakamlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarında son durum: 7 Ağustos 2024 güncel rakamlar

Altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir yükselişte olan altın fiyatları, bu hafta başında istikrarını korusa da bugün düşüşe geçti. İşte 7 Ağustos 2024 Çarşamba günü gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinin fiyatları…

Altında son durum

Altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde düşüşe geçmiş durumda. Salı günü 2.600 TL'den açılış yapan gram altın, bugün 2.572 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4.160 TL'den 4.115 TL'ye geriledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın:

  • Alış: 2.572,31 TL
  • Satış: 2.572,79 TL

Altın/Ons:

  • Alış: 2.384,45 TL
  • Satış: 2.384,81 TL

Çeyrek Altın:

  • Alış: 4.115,69 TL
  • Satış: 4.206,51 TL

Cumhuriyet Altını:

  • Alış: 16.462,76 TL
  • Satış: 16.774,60 TL

Yarım Altın:

  • Alış: 8.205,66 TL
  • Satış: 8.413,03 TL

Ziynet Altını:

  • Alış: 16.462,76 TL
  • Satış: 16.774,60 TL

Ata Altını:

  • Alış: 17.418,40 TL
  • Satış: 17.862,71 TL

14 Ayar Bilezik Grami:

  • Alış: 1.409,73 TL
  • Satış: 1.846,76 TL

22 Ayar Bilezik Grami:

  • Alış: 2.386,31 TL
  • Satış: 2.524,11 TL

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