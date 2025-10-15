ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, FED’in faiz indirimi beklentisi ve ABD’de hükümetin kapanması altın fiyatlarındaki artışı tetiklemeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda belirsizliğin devam etmesi ile birlikte altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Ons altın, yüzde 1,15 artışla 4.190,71 dolara yükselerek rekor tazeledi. Sabah saatlerinde 4.200 dolar seviyesinin eşiğinde işlem gören ons altın, gün içinde 4.187 dolar civarında dengelendi.

Gram altın ise 5 bin 634 liraya yükselerek yeniden zirveye yükseldi.

15 Ekim 2025 günü güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 5.634,71 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.525,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19.044,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 37.328,56 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.909,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 93.607,66 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.185,99 dolar

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarındaki son durumu değerlendiren uzmanlar yükselişin devam edebileceğini vurguladı. JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, bir süredir devam eden sert yükselişlere rağmen altının hala “mantıklı bir yatırım” olabileceğini söyledi. Dimon, altın fiyatlarının kolayca 5 bin hatta 10 bin dolara çıkabileceğini belirtti.

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, küresel piyasalardaki belirsizliklerin yatırımcı davranışlarını yeniden şekillendirdiğini söyleyerek, altının cazibesinin son dönemde tekrardan arttığını söyledi. Dimon’a göre, mevcut ekonomik koşullarda altın tutmak artık “yarı-rasyonel” bir tercih konumuna geldi.

Bank Of America ve Societe General ise ons fiyatının 2026 sonuna kadar 5 bin doları görmesini bekliyor.