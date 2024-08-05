Altın haftaya dalgalı başladı

Altının onsu haftanın ilk işlem gününde derin kayıplar veriyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyre maruz kalan altın fiyatları yeni günde satıcılı seyir sergiliyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 2.410 – 2.477 dolar aralığında geçiren ons altın, haftanın ilk işlem gününde sabah 09.40’ta 2.429 dolar seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın yeni günde karışık bir seyir sergiliyor. Ons altında görülen sert düşüş ve dolar/TL kurundaki yükselişin etkisiyle gram altın, dalgalı seyir sergiliyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 2.573 - 2.643 dolar aralığında geçiren gram altın aynı saat diliminde 2.603 lirada bulunuyor.

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM

Dalar endeksi haftanın ilk işlem gününde 102.644 dolar seviyesine kadar geriledi. Sabah aynı saat diliminde 102,768 seviyesinde düşüşlerine devam ediyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD tarafında tarım dışı istihdam rakamları takip edildi. Tarım dışı istihdam verisi 114 bin ile beklentilerin altında açıklandı.

Aynı zamanda işsizlik oranı verisi takip edildi. İşsizlik oranı 4.3 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

Piyasalarda Fed’in faiz indirimine ne zaman gideceğine dair beklentiler yeniden hız kazandı. Piyasalar Fed2den bu yıl için 2 adet faiz indirimi bekleme tarafına geçti. Bu durumda piyasalarda karışıklık yaşandı.

Tüm bunların yanında jeopolitik gelişmelerde piyasalar üzerinde etkili oluyor. Orta doğuda gerilimin hız kazanmasıyla beraber piyasalarda karışıklık yaşandı.

Piyasalar ve yatırımcılar makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik gelişmelere odaklanmış durumda.

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