Altın haftaya düşüşle başladı 07-10-2024

Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir sergileyen altın fiyatları yoğun ekonomik verilerin etkisinde bulunuyor. Altın fiyatlarını geçen haftaki düşüşünü sürdürerek yüzde 2’ye yakında bir gerileme gösterdi.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 2631 2670 dolar aralığına geçiren altının onsu günü 2654 dolar seviyesinde tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise sabah seansında 09.06’da 2640 dolar seviyesinde satıcılı bir seyir sergiliyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar kurundaki sakin seyir ve ons altındaki gerilemenin etkisiyle aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyelere ulaşan gram altın yeni günde bu kazançlarını silerek bir miktar satıcılı seyir sergiliyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 2898 2940 lira aralığında geçiren gram altın günü 2922 liradan kapattı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 2907 lira seviyesinde aşağı yönlü eğilim sergiliyor.

DOLAR ENDEKSİNDE SON DURUM

Dolar endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde yatay bir bant üzerinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta ABD tarafında açıklanan istihdam verilerinin etkisiyle yükseliş yaşayan dolar endeksi, yeni günde ise sakin bir seyirde bulunuyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 101,828 – 102,681 aralığında geçiren dolar endeksi günü 102,472 seviyesinde kapattı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 102,525 seviyesinde bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da altın fiyatları uçtu gitti. Kapalıçarşı’da 3.000 liraların üzerine tırmanan gram altın, rekorları peş peşe getirdi. Altındaki yükselişi durdurabilmek artık mümkün değil. Resmi altın fiyatları ve Kapalıçarşı’daki altın fiyatları arasındaki makas git gide açıldı.

Gram altın Kapalıçarşı2da 3.070 lira iken resmi olarak 2907 lirada satılıyor. Aradaki fark 163 lirayı gördü.

İşte Kapalıçarşı altın fiyatları…

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı takip edildi. TDİ 254 bin olurken işsizlik oranı yüzde 4,1 olarak açıklandı.

Bu hafta ise ABD tarafında enflasyon rakamları ve Fed toplantı tutanakları verisi takip edilecek. Gelecek olan veriler piyasalar üzerinde volatilite yaratabilir.

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