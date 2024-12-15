Bolu'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Olay, Bolu Karaçayır Mahallesi Kutucular Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde midesinde ağrı hisseden Hatice Aktaş (81), yakınları tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaşlı kadın burada yapılan tedavinin ardından tekrar evine taburcu edildi. Sabah saatlerinde komşusu tarafından durumu merak edilen yaşlı kadın evinde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.