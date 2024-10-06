Altın kaplama bilezikleri gerçek sanarak çaldılar

Olay, dün sabaha karşı 04.15 sıralarında Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir iş yerinde gerçekleşti. Gece saatlerinde iş yerinin vitrininde bulunan altın kaplama bilezikleri gerçek sanan maskeli 2 kişi, vitrini kırarak malları çaldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen polisler işyeri sahibini arayarak durumu bildirdi. Ekipler zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

VİTRİNDEKİ ALTIN KAPLAMA YAZISINI GÖRMEDİLER

İş yeri sahibi Fatih Arıkaya, iş yerinin güvenlik kamerasını incelediğini söyleyerek “Gece saatlerinde 2 tane maske takmış hırsız cama balyoz gibi çekiçle büyük darbe ile kırarak 2 sıra altın kaplama bileziği çalmışlar. Vitrinde altın kaplama olduğunu belirten yazı var ama muhtemelen altın zannederek çaldılar.” dedi.

Mimar Sinan Caddesi'nin kentin en işlek caddesi olduğunu söyleyen işyeri sahibi Arıkaya, “Burası bütün kuyumcuların ve bankaların olduğu en işlek ve gözde cadde. Cesaret edip nasıl böyle bir işlem yaptılar anlamadım. Burada sesin duyulmaması, 15-16 kere üst üste cama vurarak kırması ve sesin duyulmamasını anlamadım doğrusu. Bir kere alıyorlar, son anda vatandaşların sesini duyup kaçıyorlar. Ben 30 yıldır bu cadde üzerinde esnaflık yapıyorum, daha önce böyle bir olay duymadım” diye konuştu.