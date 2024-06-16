Altın Kızlar'ın çabası yetmedi. Brezilya birinciliği garantiledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın Kızlar'ın çabası yetmedi. Brezilya birinciliği garantiledi

Milletler Ligi 3. etap son maçında Brezilya ile karşılaşan Altın Kızlar 3-0 mağlup oldu.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi 3. etap son maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.

Hong Kong Kolezyum'da oynanan mücadelede millilerimiz rakibine setlerde 3-0 (14-25, 14-25, ) mağlup oldu.

3. etapta toplamda 4 maça çıkan millilerimiz Tayland ve Dominik Cumhuriyeti maçlarını kazanırken Çin ve Brezilya'ya mağlup oldu.

brezilya-vnl-2023-kadrosu-scaled.webp

Bu sonuçların ardından Altın Kızlarımız Milletler Ligi'nde finale yükselmeyi garantilesede üzücü bir gelişme yaşandı.

Milletler Ligi'nde bu etapta oynadığı tüm maçları kazanmayı başaran Brezilya dünya birinciliğini elimizden aldı.

İlgili Haberler
Ergin Ataman yerle bir etti
Millilerin Gürcistan maçını yönetecek hakem açıklandı
Millilerin Gürcistan maçını yönetecek hakem açıklandı
Erden Timur patladı
Son Haberler
Kurbanlık boğa kurtulmak için kendini Karadeniz’in kırcın sularına attı Yaşam
Kurbanlık boğa kurtulmak için kendini Karadeniz’in kırcın sularına attı
Ardahan Valisi’nden sürücülere uyarı Gündem
Ardahan Valisi’nden sürücülere uyarı
Kurban keserken kalp krizi geçirdi. Bıçağın üzerine düşerek can verdi Gündem
Kurban keserken kalp krizi geçirdi. Bıçağın üzerine düşerek can verdi
Bu ilaçları kullananlar dikkat. İncelemeye alındılar Sağlık
Bu ilaçları kullananlar dikkat. İncelemeye alındılar
Kilit kavşaktan geçen araç sayısı 12 binden 80 bine çıktı Yerel Haberler
Kilit kavşaktan geçen araç sayısı 12 binden 80 bine çıktı
Mourinho kafasında bitirdi Spor
Mourinho kafasında bitirdi
Şehitliklerde buruk bayram Gündem
Şehitliklerde buruk bayram