Altın Kızlar'ın çabası yetmedi. Brezilya birinciliği garantiledi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi 3. etap son maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.

Hong Kong Kolezyum'da oynanan mücadelede millilerimiz rakibine setlerde 3-0 (14-25, 14-25, ) mağlup oldu.

3. etapta toplamda 4 maça çıkan millilerimiz Tayland ve Dominik Cumhuriyeti maçlarını kazanırken Çin ve Brezilya'ya mağlup oldu.

Bu sonuçların ardından Altın Kızlarımız Milletler Ligi'nde finale yükselmeyi garantilesede üzücü bir gelişme yaşandı.

Milletler Ligi'nde bu etapta oynadığı tüm maçları kazanmayı başaran Brezilya dünya birinciliğini elimizden aldı.