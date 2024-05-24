Altın kötü haftayı geride bırakıyor

Ons altın, perşembe gününü yüzde 2,1 düşüşle geride bırakırken, haftanın son işlem günü saat 13.40’ta ons başına 2.341 seviyesinde işlem gördü.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELERİN ALTINA ETKİSİ

Altın, haftanın ilk günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, beklenenden daha sıcak gelen ABD enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını yüksek tutacağı yönündeki iddiaları kuvvetlendirmesiyle 2024’ün en büyük haftalık düşüşüne doğru bir hareketlilik sergiledi.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler güçlü sinyaller verirken, ilgili veriler Fed yetkililerinin enflasyonun soğuduğuna yönelik daha fazla kanıt görmek istedikleri ve faiz indirimi hususunda aceleci davranılmaması gerektiğine dair sözle yönlendirmelerini buna destek verdi.

Altın, merkez bankası alımları, Asya'daki güçlü talep ve Ukrayna ile Orta Doğu'daki çatışmalar sebebiyle bu yıl hâlâ yüzde 13 yükselişini sürdürüyor.

GRAM ALTINDA SON GELİŞMELER

Gram altının haftanın son işlem gününde hafif toparlandığı görülüyor. Dolar kurundaki yükselişin etkisiyle, haftayı pozitif yönde kapatmaya doğru ilerleyen gram altının haftayı nasıl kapatacağı piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

Dünü 2.416 TL’den tamamlayan gram altın saat 13.40’da 2.426 TL ile yukarı yönlü hareketleniyor.

Gram altının dün 2.405 TL’ye kadar gerilediği görülüyor. Ancak yaşanan gelişmelerle birlikte haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir sergiliyor.