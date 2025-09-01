Altın Koza’da rekor başvuru: 10 film yarışacak!

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda, 4’ü dünya prömiyeri olan 10 film jüri karşısına çıkacak. Festival, rekor 895 film başvurusu aldı; Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması’na 27 proje başvurdu.

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bu yıl 22-28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın filmleri belli oldu. 16 kategoride Altın Koza Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak 10 film, Esin Küçüktepepınar, Mehmet Açar, Doç. Dr. Hakan Erkılıç ve Senem Erdine’den oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.

Bu yıl jüri karşısına, Ali Cabbar’ın “Annemin Solgun Çiçekleri”, Emine Emel Balcı’nın “Buradayım, İyiyim”, Emine Yıldırım’ın “Gündüz Apollon Gece Athena”, Gözde Kural’ın “Cinema Jazireh”, Hakkı Kurtuluş ile Melik Saraçoğlu’nun “Algoritma'ya Biat Et”, Pelin Esmer’in “O Da Bir Şey Mi”, Orhan Eskiköy’ün “Ev”, Özkan Çelik’in “Perde”, Rezan Yeşilbaş’ın “Uçan Köfteci” ve Tayfun Pirselimoğlu’nun “İdea” adlı filmleri çıkacak ve sinemaseverlere Altın Koza heyecanı yaşatacaklar.

İLK KEZ ADANA’DA SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Geçen ay Karlovy Vary Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan “Cinema Jazireh”, Türkiye’de ilk kez Adana’da izleyici karşısına çıkarken; “Algoritma'ya Biat Et”, “Annemin Solgun Çiçekleri”, “Ev” ve “Perde” adlı filmler de dünya prömiyerlerini Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapacak. Finalistlerden ayrıca,“Annemin Solgun Çiçekleri”, “Gündüz Apollon Gece Athena”, “Perde” ve “Uçan Köfteci” yönetmenlerin ilk uzun filmleri olarak da dikkati çekiyor.

895 FİLM İLE REKOR BAŞVURU

Festivalin yarışmalarına bu yıl rekor sayıda başvuru gerçekleşti. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na 45 filmin başvurduğu festivalde, Belgesel Film Yarışması’na 65 film, Uluslararası Kısa Film Yarışması’na 277 film, Ulusal Kısa Film Yarışması’na 288 film ve Öğrenci Kısa Film Yarışması’na 220 film olmak üzere toplamda 895 film başvuru gerçekleşti.

EDEBİYAT UYARLAMALARINA 27 PROJE BAŞVURDU

Festivalin geçen yıl başlattığı Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’na da bu yıl 27 proje başvuruda bulundu. Yarışma, edebiyatımızın önemli eserlerinin sinemaya uyarlanmasını teşvik ederek, yapımcı ve yaratıcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmayı amaçlıyor. 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ile ilgili güncel gelişmeleri festivalin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

