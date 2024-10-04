Altın kritik veri öncesi rekor kırdı. Piyasalar o saate kilitlendi

Altın fiyatları ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdamı beklerken güne yükselişle başladı. Hafta başından bu yana karışık seyrin olduğu ons altın yeni günde yukarı yönlü hareketleniyor.

Dünü 6636 – 2661 aralığında geçiren ons altın günü 2655 dolar seviyesinde kapattı. Yeni günde ise sabah seansında saat09.14’te 2666 dolar seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlenmeleri etkisiyle yukarı yönlü bir şehir sergiliyor. Hafta başından bu yana dalgalı bir seyre maruz kalan gram altın, bugün ABD tarafında açıklanacak olan kritik veri öncesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

Dünü 2894 – 2927 lira aralığında geçiren gram altın, günü 2912 liradan kapattı. Bugün sabah seansında aynı saat diliminde 2934 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi rakamlardaki altın fiyatları arasındaki uçurum Gün geçtikçe açılmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 3.100 liraya kadar yükselerek rekor tazeledi. Resmi rakamlarda ise 2912 lirada bulunuyor. Aradaki fark 188 liraya kadar yükseldi.

Sene sonu beklentilerine önceden ulaşan gram altın, Kapalıçarşı’da tabelaları yerinden oynattı. Her gün peş peşe rekorların kırıldığı Kapalıçarşı’da yeni rekorlara kapı aralandı.

İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler değerli metaller üzerinde etkili oluyor. Jeopolitik gerilimin tetiklendiği haftada bir yandan da makro ekonomi gelişmeler piyasalarda volatiliteyi artırıyor.

Orta doğu gerilimi ve ABD tarafında ki istihdam verileri piyasalardaki dalgalanmaları gündeme taşıdı. Açıklanacak olan bu veri dolar tarafını doğrudan etkilediğinden bu da altın tarafında ani hareketlenmeleri gündeme taşıyabilir. Bugün aynı zamanda ABD tarafında işsizlik oranı verisi piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

BU HABERD EYER ALAN İFADELE RYATIRIM TAVSİYEİS DEĞİLDİR.