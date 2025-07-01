Altın madeni protestosu! Köylüler iş makinalarını önünde eylem yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Altın madeni protestosu! Köylüler iş makinalarını önünde eylem yaptı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çandır Köyü’nde, Kar Mineral Madencilik A.Ş.’nin ikinci siyanür atık havuzu yapma girişimi köylülerin direnişiyle karşılaştı.

Sivas'ta altın madeni işleyen ve daha önce siyanür sızıntısı iddiaları ile gündeme gelen Kar Mineral Madencilik A.Ş., Koyulhisar ilçesinde ikinci atık havuzu yapma kararı aldı. Mevcut barajın dolması nedeniyle Çandır köyü sınırları içerisinde yer alan ve 11 çevre köyün piknik alanı olarak kullandığı merada 3 adet siyanür havuzu yapmak isteyen firma, sondaj yapmak için bölgeye iş makinası yönlendirdi. İş makinalarının araziye yöneldiğini gören bir grup köy sakini ise engel olmak istedi. Kalabalık iş makinalarının önüne geçerek sondaj çalışmasına engel oldu.

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"BİZİM YAŞAM HAKKIMIZI ELİMİZDEN ALAMAZLAR"

Yapılmak istenen havuzun bölgeye zehir saçacağını iddia eden Aygüzel Çandır, "Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çandır köyü sınırlarındaki bu düzlüğe özel şirket olan Kar Madencilik tarafından atık depolama havuzu yapılmak istenmektedir. Biz köy halkı olarak bu alana zehirli katı atık depolama alanı yapılmasına karşıyız. Biz bu güzelim cennet vatanın zehirli atıklarla doldurulmasını istemiyoruz. Bizim yaşam hakkımızı elimizden alamazlar. İşte halk, işte meydan. Bizler direnmeye devam edeceğiz" dedi.

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