Altın Portakal Film Festivali çalışanlarından tazminat eylemi

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin düzenleyicilerinden biri olan Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) üyesi bir grup, 9 yıl önce tazminatsız işten çıkarıldıklarını ileri sürerek, eylem yaptı.

Altın Portakal Film Festivali çalışanlarından tazminat eylemi

Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni düzenleyenlerden biri olan AKSAV'ın çalışanları, Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde alacaklarını gerekçe göstererek eylem yaptı.

Ellerinde Altın Portakal Film Festivali'nin simgesi olan Venüs heykelcikleri ile gelen bir grup AKSAV üyesi, 'Altın Portakal emekçileri 9 yıldır çözüm bekliyor, Altın Portakal eylemde' yazılı döviz açtı. 2014 yılında işten çıkarılan 30 çalışanın tazminat ve haklarını alamadığını öne süren grup üyeleri, işten çıkarılanlar arasında 25 yıldır kesintisiz olarak AKSAV'a emek verenler olduğunu da söyledi.

Grup adına açıklama yapan Yüksel Doğan, 9 yıldır verdikleri mücadelenin sonuçsuz kaldığını söyledi. Her defasında AKSAV ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden davanın gerekçe gösterildiğini belirten Doğan, "Vakfın kasası, yanlış politikalar nedeniyle tamamen boşaltıldığı için vakıf ödeme yapamıyor. Bizler artık sessizliğimizi bozarak pandoranın kutusunu açıyoruz. Marifet kırmızı halıda yürümek değildir. Marifet kırmızı halıya emek verenler, emeklerinin karşılığını verebilmektir" dedi.

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