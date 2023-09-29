Altın Portakal’da büyük kaos. 60. yılında ilk kez böyle bir şey oldu

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan "Kanun Hükmü" filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle festivalden çıkarıldı.

Filmin yarışmadan çıkarılmasının ardından önce festival jürisi, ardından da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları filmlerini programdan çekme kararı aldı.

Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu da dün sabah yaptığı açıklamada, 'Kanun Hükmü' belgeselinin yeniden yarışma seçkisine alındığını duyurdu.

BAKANLIK FESTİVALDEN ÇEKİLDİ

Filmin tekrar seçkiye dahil edilmesinin ardından bu defa Kültür ve Turizm Bakanlığı karara tepki göstererek festivalden çekildiğini duyurdu. Bununla birlikte festivalin sponsorları da bakanlıkla birlikte hareket ederek desteklerini çekti.

Gelişmelerin ardından Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, dün akşam bir açıklama daha paylaşarak belgeselin tekrar seçkiden çıkarıldığını açıkladı.

FİLMİN ÇIKARILMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Kanun Hükmü adlı belgeselle ilgili çıkan tartışmaların ve filmin festivalden çıkarılma nedeni ortaya çıktı. Oda TV’nin haberine göre, Filmin başlangıç sahnesinde "Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin ardından OHAL ilan edildi. 150.000'den fazla kamu çalışanı ihraç edildi. 50.400'ün üzerinde kişi tutuklandı. İşinden atılan yüzlerce insan yaşamına son verdi." ifadeleri kullanıldı.

DEMET AKBAĞ JÜRİ BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETTİ

Altın Portakal Film Festivali’nin jüri başkanlığını yürüten Demet Akbağ görevinden istifa ettiğini açıkladı. Akbağ, isminin dahil olmadığı olaylar yüzünden geçmesi ve yaşanan iletişim krizi nedeniyle jüri başkanlığını bıraktığını açıkladı. Akbağ’ın açıklaması şöyle:

"Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım."

FESTİVAL TEHLİKEYE GİRDİ

Kanun Hükmü adlı belgeselin festivalden çıkarılması ve sonrasında yaşananlar festivalin iptal edilmesi tehlikesini de gündeme getirdi. Festivalin tertip komitesinin bugün çekilmeyi oylaması bekleniyor. Tertip komitesinin alacağı karar ile festival 60 yıllık tarihinde ilk defa iptal edilebilir.

TAMER KADADAĞLI BAKANLIĞA DESTEK ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Ağustos'ta Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan oyuncu Tamer Karadağlı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan "Kanun Hükmü" filminin programa tekrar alınmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivalden çekilmesi hakkında, “Bakanlığımızın aldığı kararın arkasındayız” dedi.

Aydınlık’a konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oyuncu Tamer Karadağlı, “Bakanlığımızın aldığı kararın arkasındayız” açıklamasını yaptı.

“FETÖ ALTIN PORTAKAL’A DA SIZDI”

Altın Portakal Film Festivali’nde yaşananlar ulusal basının da gündemine geldi. İktidara yakın basında gazete manşetleri Bakanlığın festivalden çekilme kararına ayrıldı. Festivalle ilgili en çarpıcı yazı ise Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener’den geldi. Şener “FETÖ Altın Portakal’a da sızdı” başlıklı yazısında festival komitesinin tutumunu eleştirerek şunları söyledi:

" 'Kanun Hükmü' adlı bir belgesel ile festivale sızdı ve sanat camiasını karıştıran büyük bir kaos yarattı. 14 Mayıs seçimleri sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun “KHK’lıları iade edeceğiz” sözünün gereği midir bilinmez, CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın organize ettiği Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde KHK’lıları mağdur gösteren “Kanun Hükmü” isimli belgesel festival programına dahil edildi.

Elbette bunun sorumluluğu konudan habersiz olan ve sanat adına hareket eden juri üyelerinin, yapımcı ve yönetmenlerin değil bu belgeseli festivale dahil edenlerindir. Belgesel gösterilsin ya da gösterilmesin tek başarılı olan, propagandasında başarılı olan FETÖ’dür."

FETÖ’CÜ HESAPLAR YOĞUN SALDIRIYA GEÇTİ

Öte yandan belgeselin festivalden ikinci defa çıkarılması sonrası FETÖ’cü hesaplar yoğun bir saldırıya geçti. Sosyal medyadan karalama kampanyasına başlayan FETÖ’cüler festival komitesine saldırıyor.