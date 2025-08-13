Altın Portakal’da film forum başvuruları başladı! Son tarih 22 Eylül

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, genç ve bağımsız sinema üreticilerini bir araya getiren forum, 27-28 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Sinema üretimini teşvik eden, yaratıcı içeriklerin gelişimini destekleyen foruma, "Uzun Metraj Kurmaca Film Pitching Platformu", "İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu", "Work-in-Progress Kurmaca Film Platformu" ve "Work-in-Progress Belgesel Film Platformu" kategorilerindeki projeler kabul ediliyor.

Antalya'yı Türkiye ve dünya film endüstrisinin önemli merkezlerinden birine dönüştürmek amacıyla gerçekleştirilen ve Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek fonu ile desteklenen Film Forum'a başvurular www.antalyaff.com adresinde yer alan Film Forum sayfası üzerinden 22 Eylül Pazartesi gününe kadar yapılabilecek.

"İLK UZUN METRAJ FİLM GELİŞTİRME PLATFORMU" HAYATA GEÇİRİLECEK

Bu yıl Film Forum kapsamında ilk kez "İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu" hayata geçirilecek. Bu platform ile ilk kez uzun metraj kurmaca filmi çalışan senarist ve yönetmenler desteklenecek.

Projelere yaratıcı katkı sunulması ve sürdürülebilir bir üretim planı geliştirilmesinin hedeflendiği söz konusu platform ile Türkiye sinemasına yeni soluk kazandırmak ve ilk filmlerin hayata geçiş sürecini desteklemek amaçlanıyor.

"Pitching" platformlarına Türkiye'den süresi en az 60 dakika olan uzun metraj film projeleri, "Work in Progress" platformlarına ise post-prodüksiyon aşamasında veya çekimlerinin en az yüzde 70'i tamamlanmış projeler başvurabilecek.

Yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturacak Antalya Film Forum, bu yıl toplam 1,1 milyon lira ödül verecek.

