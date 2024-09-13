Altın rekora doymuyor

Dünkü işlemlerde yaklaşık yüzde 2'lik bir artış kaydeden altın Fed’in faiz indirimine gideceği beklentisiyle rekor seviyeyi gördü.

Dünü 2.510 – 2.568 dolar aralığına geçiren ons altın dünü 2.561 seviyesinden geride bıraktı.

Spot altın haftanın son işlem gününde saat 11.18’de ons başına 2.571 dolara kadar yükselerek rekor tazeledi.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar kurundaki sakin seyir ve ons altında ki rekorların etkisiyle sert yükselişler yaşayarak rekor tazeledi.

Dünü 2.742 – 2.805 lira aralığında geçiren gram altın, günü 2.786 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise aynı saat diliminde 2.801 lirada bulunuyor. Bugün sabah seansında 2.808 seviyesini görerek yeni bir rekora daha imza attı.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da altın fiyatları dudak uçuklattı. Resmi altın rakamlar ile Kapalıçarşı’daki altın fiyatları arasındaki makasın açıldığı görülüyor.

Gram altın fiyatları arasındaki farkın 35 liraya kadar çıktığı görülüyor.

İŞTE KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI....

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarında olduğu gibi altın fiyatlarında da etkili oluyor. Bu hafta ABD tarafında açıklanan enflasyon rakamları ve üretici fiyat endeksi verilerinin ardından Fed'in gelecek toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimine kesin gözüyle bakılmasının ardından altın fiyatlarının rekor seviyeye ulaştığı görülüyor.

Gelecek olan haber akışlarının ve jeopolitik gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

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