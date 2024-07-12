Altın sarısında hasat başladı

Kaynak: İHA
Altın sarısında hasat başladı

Sivas'ın Gürün ilçesinde, Türkiye'nin kayısı üretiminde onuncu sırada yer alan bölgelerden biri olarak, kayısı hasadı başladı.

Türkiye'de kayısı üretiminde önemli bir yere sahip olan Sivas'ın Gürün ilçesinde, kayısı hasadı başladı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gürün ilçesine bağlı Tepecik köyünde gerçekleşen hasada katılarak mevsimlik işçilerle bir araya geldi. Vali Şimşek, çiftçilere bereketli bir sezon dileyerek, bu yıl kayısı rekoltesinin yüzde 20 arttığını açıkladı.

Vali Şimşek, yaptığı açıklamada, "Gürün ilçemiz, mikro klima özelliği sayesinde kayısı üretimi için son derece elverişli bir bölge. Özellikle Tepecik bölgesi, kayısı üretimi açısından önemli potansiyele sahip ve her geçen yıl üretim miktarı artıyor" dedi.

Gürün ilçesinde bu yıl yaklaşık 15 bin ton kayısı hasadı beklenirken, bölgede 300 binin üzerinde kayısı fidanı bulunduğunu belirten Vali Şimşek, üreticilere yönelik teşviklerin devam edeceğini ve kayısı üretimini daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

aw245689-06.jpg

aw245689-04.jpg

aw245689-01.jpg

Son Haberler
Uyuşturucu tacirlerine operasyon Gündem
Uyuşturucu tacirlerine operasyon
Arina Fedorovtseva imzayı attı Spor
Arina Fedorovtseva imzayı attı
17 yaşında baba katili oldu Gündem
17 yaşında baba katili oldu
Dünya devi binlerce kişiyi işten çıkaracak. Yüzlerce pozisyonunu boşaltacak Ekonomi
Dünya devi binlerce kişiyi işten çıkaracak. Yüzlerce pozisyonunu boşaltacak
Kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı Yerel Haberler
Kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Kıbrıs gazisi Ekin son yolculuğuna uğurlandı Gündem
Kıbrıs gazisi Ekin son yolculuğuna uğurlandı