Altın sarısında hasat başladı

Türkiye'de kayısı üretiminde önemli bir yere sahip olan Sivas'ın Gürün ilçesinde, kayısı hasadı başladı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gürün ilçesine bağlı Tepecik köyünde gerçekleşen hasada katılarak mevsimlik işçilerle bir araya geldi. Vali Şimşek, çiftçilere bereketli bir sezon dileyerek, bu yıl kayısı rekoltesinin yüzde 20 arttığını açıkladı.



Vali Şimşek, yaptığı açıklamada, "Gürün ilçemiz, mikro klima özelliği sayesinde kayısı üretimi için son derece elverişli bir bölge. Özellikle Tepecik bölgesi, kayısı üretimi açısından önemli potansiyele sahip ve her geçen yıl üretim miktarı artıyor" dedi.



Gürün ilçesinde bu yıl yaklaşık 15 bin ton kayısı hasadı beklenirken, bölgede 300 binin üzerinde kayısı fidanı bulunduğunu belirten Vali Şimşek, üreticilere yönelik teşviklerin devam edeceğini ve kayısı üretimini daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.