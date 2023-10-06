Altın süt nedir? Altın süt nasıl yapılır ne işe yarar?

Son dönemde adını sıkça duyduğumuz altın süt öncelikle görüşünden dolayı bu ismi almış bir içecektir. Zerdeçal baharatıyla yapılan altın süt bağışıklığı destekleyerek soğuk algınlığına karşı iyi geliyor. Peki, altın süt nasıl yapılır ne işe yarar? Altın süt nedir?

Altın süt nedir? Altın süt nasıl yapılır ne işe yarar?

Görüşünden adını alan altın süt dönemde kilo verme sürecinde popüler bir içecek haline geldi. Zerdeçaldan yapılan altın süt kilo vermenin yanında da sağlığa pek çok faydası mevcut. Peki, altın süt nasıl yapılır ne işe yarar? Altın süt nedir?

ALTIN SÜT NEDİR?

Altın süt, son dönemlerde adını oldukça duyduğumuz bir besin. Ana maddesi zerdeçal olan altın süt, ismini de renginden ötürü almıştır. Canlı bir sarı, altın sarısı renge sahip olan bu içeceğin faydaları da saymakla bitmiyor

Altın süt, zerdeçalın yanı sıra süt, karabiber, tarçın gibi birbirinden sağlıklı besinlerin bir araya gelmesi ile ilde ediliyor.

ALTIN SÜT NASIL YAPILIR?

Altın süt için malzemeler:

- 2 su bardağı süt (inek sütünün yanı sıra Hindistan cevizi sütü ya da badem sütü de kullanabilirsiniz)

- 2 çay kaşığı tarçın

- 2 çay kaşığı zerdeçal tozu

- Bir tutam karabiber

- 1 çorba kaşığı bal

Sütü cezveye alın ve kısık ateşe koyun. İçine tarçın, zerdeçal ve karabiberi ekleyin kaynayana kadar güzelce karıştırın. Tüm malzemeler birbirine karıştıktan ve karışım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Ardından balı ilave edin. Güzelce karıştırın ve sıcak iken tüketin.

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ALTIN SÜT FAYDALARI NELER?

- Altın süt, solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olur. Ayrıca boğaz ağrısını yatıştırır.

- Altın süt bağışıklığı artırır ve olası alerjilerin önlenmesine yardımcı olur.

- Metabolizmayı hızlandırır, sindirimi düzenler.

- Yağ yakımını hızlandırır. Altın süt aynı zamanda tok tutma özelliği ile kilo vermeye de yardımcı olur.

- İçerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur, vücudu temizler.

- Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlarken cildi de güzelleştirir.

- Altın süt, sivilce oluşumuna engel olurken var olanları da iyileştirir.

- Regl sancılarını yatıştırır.

- Altın süt, karaciğer yağlanmasına engel olur.

- Doğal bir ağrı kesici özelliği görür.

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