Altın tahminini bu sefer yapay zeka yaptı. Tarih de verdi

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası enflasyon verisi ile yarın açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Herkes bu iki veriye kilitlenmişken, bir tahmin de yapay zekadan geldi.

Piyasalarda nefesler tutuldu. Hem ABD enflasyonu verisi Fed faiz kararı, küresel piyasalardaki gidişatı etkileyecek.

DEV BANKALARDAN ALTIN TAHMİNİ

Analistler ve dev bankaların yöneticileri, ons altın için tahminlerde bulunuyor. Analistlere göre ons altının seviyesi 2.700 dolar seviyesinde olacak. Yurt içindeki tahminlerde ise gram altın için konuşulan rakam 3.000 bin lira seviyesinde.

Mynet'in haberine göre altın fiyatları yapay zekaya soruldu. Altın fiyatlarının 2024 yılının sonuna doğru küresel ve jeopolitik gelişmeler etkisinde olacağı yönünde görüş bildiren yapay zeka, "dalgalanmalara yaşanacak" yorumu yaptı. Yapay zekanın tahminine göre ons altının yıl sonu 2.600 ile 2.700 dolar seviyesinde olacak.

GRAM ALTIN FİYATI 3000 LİRAYI YÜKSELEBİLİR

Yapay zekaya göre, gram altının 2024 yılı sonu için tahmini 2.700 TL ile 3.000 lira arasında. Yapay zeka bu tahminlerin arkasındaki temel faktörleri de sıraladı.

*Ons altın fiyat: Küresel piyasalarda yıl sonuna kadar ons altının fiyatı 2.600-2.700 dolar seviyelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

•Dolar kurunun yıl sonunda 30-35 TL aralığında seyretmesi bekleniyor.

Peki ons altın fiyatı ve dolar kuru beklenen seviyelere ulaşırsa ne olacak. Yapay zekaya göre "gram altının TL karşılığı 2.700 ile 3.000 lira arasında şekillenecektir” yanıtını vererek paylaştı.

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Peki bugün altın fiyatları Kapalıçarşı'da ne kadar. Gram Altın 2.817 liradan fiyatlanırken, Çeyrek altın 4 bin 595 liradan işlem gördü. Tam altının fiyatı ise 18 bin 306 lira oldu.