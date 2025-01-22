Altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Trump’ın vergi kararı uçurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Türk
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Trump’ın vergi kararı uçurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki ay Meksika ve Kanada'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulayabileceğini duyurmasının ardından altın yükselişe geçti. Geçtiğimiz gün 3 bin 123 TL'ye yükselen gram altın, bugün 3 bin 178 lira oldu.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili açıklamalarının ardından tarihi zirveye çıktı. Gram altın 3.178 TL'yi görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi açıklamalarının ardından tarihinin en yüksek seviyelerine çıktı. Trump, Meksika ve Kanada’ya yönelik yüzde 25’lik gümrük vergisi uygulayabileceğini duyurmuştu. Bu gelişme, doların değer kaybetmesine ve altının hızla yükselmesine yol açtı.

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Geçtiğimiz günlerde altının gram fiyatı 3.123 TL’ye çıkarak rekor kırmıştı. Ancak bu yükseliş, durmadı ve gram altın 3.178 TL’yi görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Bu tarihi zirve, altının değer kazanmasıyla birlikte yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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Altın fiyatlarındaki artış, ABD dolarının zayıflamasıyla paralel bir şekilde gerçekleşti. Trump’ın, ABD’nin komşuları olan Meksika ve Kanada’ya karşı uygulayacağı yüzde 25’lik yeni vergi kararının açıklanmasının ardından doların küresel piyasada değer kaybetmesi altına olan talebi artırdı. Piyasada belirsizliklerin artması, güvenli liman olarak bilinen altına olan ilgiyi daha da pekiştirdi.

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Gram altın, bu sabah 3.141 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Gün içinde ise fiyat 3.138 TL ile 3.178 TL arasında dalgalandı. Şu anda altının gram fiyatı 3.178 TL’den alıcı buluyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde de yükselmeye devam edebileceğini belirtiyor.

GRAM ALTIN FİYATI
3 bin 178 lira

ÇEYREK ALTIN FİYATI
5 bin 186 lira

YARIM ALTIN
10 bin 372 lira

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
20 bin 659 lira

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