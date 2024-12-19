Altın umdular boş küp buldular. Çöken yol işçileri heyecanlandırdı

Düzenleme: Kaynak: AA
Altın umdular boş küp buldular. Çöken yol işçileri heyecanlandırdı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde hafriyat ve kum taşıyan kamyonetin geçtiği yolda 2 metrelik çökme yaşandı. İşçiler bakınca çökme olan alanda 3 adet sağlam küp gördü. 'Altın var' diye çukura giren işçiler küplerin boş olduğunu görünce hayal kırıklığı yaşadı.

Mucur Belediyesince Yenice Mahallesi'ndeki Mucur Öğretmenevi yakınlarındaki altyapı yenileme ve kaldırım çalışması sırasında, hafriyat ve kum taşıyan kamyonetin geçtiği yolda, kaldırım hizasında çökme yaşandı.

İşçiler, çökme sonucu oluşan yaklaşık 2 metre derinlikteki alanda bakınca 3 adet sağlam küp ile bazı küp parçaları gördü.

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"Altın var" diye çukura giren işçiler küplerin boş olduğunu görünce hayal kırıklığı yaşadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, altyapı çalışmaları biten kısımlarda kaldırım ve çevre düzenlemesine başladıklarını söyledi.

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İlçe merkezindeki öğretmenevi yanındaki ara yolda, belediyeye ait kamyon geçerken çökme meydana geldiğini anlatan Şahin, bölgeden çıkarılan ve herhangi tarihi değeri olup olmadığını bilmedikleri 3 küpün, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildiğini belirtti.

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