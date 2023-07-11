Altın vites yükseltti, yeni rekoru kırdı

Güne yükseliş ile başlayan altının gram fiyatı, 1.626 TL seviyesini görerek rekor kırdı.

Altın vites yükseltti, yeni rekoru kırdı

Türk Lirası'ndaki erime hız kesmeksizin devam ediyor. Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı sürerken yükseliş ivmesini artıran altının gram fiyatı 1.626 TL ile yeni tarihi zirvesine ulaştı.

Altın fiyatları, hem yurt içi hem de yurt dışında güne yükselişle başladı.

Önceki kapanışı 1615 lira olan gram altın, sabah saatlerinde 1626 liraya yükselerek yeni rekor seviyesine ulaştı.

Altının gram fiyatı saat 10.00 itibarıyla yüzde 1.626 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.628 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 478 liradan satılıyor.

ABD’de tahvil getirilerinin düşmesi pazartesi günü (10 Temmuz) gerilemesi faiz getirisi olmayan değerli metali pozitif etkiledi. Çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE verilerinin enflasyonda daha fazla yavaşlama ortaya koyması beklense de Fed’in 26 Temmuz’da gerçekleştireceği toplantıda faizleri artırma yönünde karar alabileceği öngörülüyor.

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