Altın yeni güne nasıl başladı. Gram altın kaç liradan fiyatlandı

Uluslararası piyasalarda ons altın dün akşam 2 bin 645 dolardan işlem gördü. Altının onsu 08.33 itibarıyla 2 bin 639 dolardan fiyatlandı. borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,22 azaldı ve 3 milyon 8 bin liradan işlem gördü.
Gram altın yeni güne 2.951 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 825 liradan başladı.
Altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 2.951 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.826 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 9.654 TL
* Tam altın satış fiyatı: 19.710 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.245 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.639 dolar
Kapalıçarşı'da gram altın güne 3 bin 27 liradan başlarken, çeyrek altın ise 4 bin 941 liradan fiyatlandı. İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları: