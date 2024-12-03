Altın yeni güne nasıl başladı. Gram altın kaç liradan fiyatlandı

Uluslararası piyasalarda ons altın dün akşam 2 bin 645 dolardan işlem gördü. Altının onsu 08.33 itibarıyla 2 bin 639 dolardan fiyatlandı. borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,22 azaldı ve 3 milyon 8 bin liradan işlem gördü.

Gram altın yeni güne 2.951 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 825 liradan başladı.

Altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.951 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.826 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.654 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.710 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.245 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.639 dolar

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3 bin 27 liradan başlarken, çeyrek altın ise 4 bin 941 liradan fiyatlandı. İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları: