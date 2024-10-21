Altın yeni güne yeni rekorla başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın yeni güne yeni rekorla başladı

Altın yeni haftada yeni bir rekora imza attı. Resmi piyasada bile 3 bin lirayı geçti. Kapalıçarşı da ise 3 bin 100 lirayı aştı. İşte yeni rakamEkim altın fiyatları...

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın rekor üstüne rekor kırıyor. Resmi piyasada gram altın 3 bin lirayı geçerken, Kapalıçarşı canlı altın piyasasında ise makasın açıldığı görüldü. Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 132 lirayı aştı. Çeyrek altın 5 Bin 119 liradan işlem görürken, tam altın 20 bin 236 liradan fiyatlandı. İşte hem resmi piyasada hem de Kapalıçarşı'da altın fiyatları.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.010,91 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.119,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.233,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.236,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.392,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.745,18 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.731,02 dolar

Kapalıçarşı ile resmi piyasaya göre altın fiyatlarında makas açıldıkça açılıyor. Gram altında makas 122 lirayı buldu. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları:

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