Altın yeni haftaya nasıl girdi? Gram altın kaç lira oldu

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Altın yeni haftaya nasıl girdi? Gram altın kaç lira oldu

Uluslararası piyasalarda ons altın 2.638 dolardan işlem görürken, gram altın 2.952 liradan fiyatlanıyor.

Yatırımcının güvenlik limanı altın yeni haftaya nasıl başladı. Ons altın uluslararası piyasalarda 2.638 dolardan işlem görüyor. Gram altın yeni haftaya 2.952 dolardan 'merhaba' dedi. İşte 9 Aralık altın fiyatları...

Serbest piyasa altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.952 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.826 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.654 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.774 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.249 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.638,8700 Dolar

KAPALIÇARŞI FİYATLARI

Kapalıçarşı ile resmi piyasa arasında makas açık...Gram altın Kapalıçarşı'da 3.040 liradan başladı. Çeyrek altın da 4.961 liradan fiyatlandı

Kapalıçarşı'da ise altın yeni haftaya şöyle başladı:

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