Altın yeni rekora kapı araladı 17-10-2024

Bir haftadır kademeli yükselişlerin hakim olduğu ons altın fiyatları yeni günde yukarı yönlü bir seyir sergiliyor.

Ekim ayına negatif başlangıç yapan altın fiyatları kayıplarını dizginleyerek yönünü yeniden yukarı çevirdi. Dünü 2669 – 2685 dolar aralığında geçiren ons altın günü 2673 dolar seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında saat 09.36’da 2682 dolar seviyesinde rekora doğru ilerliyor.

Piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarının yukarı yönlü desteklendiği görülüyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar kurunda görülen yukarı yönlü hareketlilik ve ons altındaki yükselişlerin etkisiyle, yukarı yönlü bir seyir sergiliyor.

Gram altın son aylarda rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Güvenli gömleğini giyinen altın fiyatları yeni günde rekorlara doğru ilerliyor.

Dünü 2922 – 2952 lira aralığında geçiren gram altın günü 2935 liradan kapattı. yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 2950 lirada yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Kapalıçarşı altın fiyatları ve resmi altın fiyatları arasında makas git gide açıldı. Kapalıçarşı2da gram altın 3093 lirada satışa sunulurken, resmi rakamlarda ise 2950 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı ve resmi rakamlar arasındaki fark 143 lira düzeyinde. Uçurum hız kazanmaya devam ediyor.

İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalardaki makro ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklere odaklanan altın fiyatları, yeni gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bugün yurt içi tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı takip edilecek. TCMB’nin faizler değişiklik yapmayarak faizi yüzde 50 düzeyinde sabit tutması tahmin ediliyor. Karar metninde yer alan ifadeler ise piyasalar tarafından yakından izlenecek.

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