Altın yeni rekora yelken açtı 17-09-2024

Altın fiyatları Fed’in faiz indirimine yönelik beklentilerinin ardından sert yükselişler yaşayarak rekor tazeledi.

Haftanın ilk işlem gününe rekor seviyeden başlayan altın fiyatları bu yükselişine yeni günde de devam ediyor.

Dünü 2.574 – 2.589 dolar aralığında geçiren ons altın, günü 2.580 dolardan geride bıraktı. Yeni günde ise sabah seansında 09.14’te 2.581 seviyesinde bulunuyor. Ons altın dün 2.587 dolar seviyesini görerek rekor tazeledi.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, Dolar/TL’de ki yatay seyir ve ons altında son günlerde görülen sert yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareketleniyor.

Merkez Bankalarının faiz indirimleri beklentisiyle altın fiyatlarında yükseliş görüldü. Gram altında bu yükselişlerden etkilenerek rekor tazeledi.

Dünü 2.801 – 2.829 lira aralığında geçiren gram altın günü 2.820 lira seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise 2.830 lira seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı ile resmi altın fiyatları arasında ki makas git gide açıldı. Farkın 45 liraları aştığı günlerde tabelalar yukarı yönlü hızla değişti.

İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Son günlerde Merkez Bankalarının gevşeme politikalarının gündeme gelmesi, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Bu hafta piyasaların radarında Fed faiz kararı toplantısı yer alıyor. Fed’in faizlerde indirim yapması öngörülüyor. Kararın ardından Fed Başkanı Powell’ın yapacağı açıklamalar, gelecek dönemin faiz patikasına ilişkin sinyaller verebilir.

Fed’in hamlesinden etkilenen altın fiyatları kararın ardından tepki göstermeyebilir çünkü zaten piyasalar bu durumu algılayıp fiyatlamış durumda.

Bugün aynı zamanda ABD tarafında perakende satışlar verisi takip edilecek. Gelecek olan haber akışları piyasalarda hareketlilik meydana getirebilir.

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