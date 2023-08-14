Altına en çok yatırım yapan şehirler belli oldu

Pandemi sonrası en çok tercih edilen yatırım aracı altın oldu. Yüksek enflasyon sonrasında son dönemde Türkiye’de de oldukça fazla ilgi gördü.

ALTIN MEVDUATI 6 AYDA YÜZDE 55,3 ARTTI

TRT Haber'in aktardığına göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Türkiye'de bankalarda, yılın altı aylık döneminde biriken altın mevduatı ise yüzde 55,3 arttı. Böylelikle toplam altın mevduatı 699 milyar 980 milyon lira seviyesine yükseldi.

Altın mevduatında lider il İstanbul olurken, 224 milyar 309 milyon lira ile Türkiye'deki altın mevduatlarının yüzde 32'sini elinde tuttuğu görüldü. Bu da toplam mevduatın yaklaşık 3'te 1'ine işaret etti.

Altın mevduatında ikinci sırada ise 77 milyar 252 milyon lira ile Ankara geldi. Ankara'yı 42 milyar 927 milyon lira ile İzmir, 24 milyar lirayla Bursa, 22 milyar 282 milyon lira ile de Antalya izledi.

EN AZ ALTIN 301 MİLYON LİRA İLE ARDAHAN'DA

Altın mevduatının en düşük olduğu iller ise 301 milyon lira Ardahan, 370 milyon lira ile Bayburt, 375 milyon lira ile Kilis oldu.

Öte yandan uzmanlar, bu verilerin mevduat verileri olduğu belirterek, bankaların yüksek makas aralıklarından çekinen ve altını yastık altında saklamak isteyen bireylerin de önemli bir altın birikimi olduğunun altını çizdi.