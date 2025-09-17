Altında bugün kıyamet kopacak. Kuyumcularda izdiham yaşanıyor

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Ons altın 3.669 dolardan, gram altın ise Kapalıçarşı’da 4.954 TL’den işlem görüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu akşam saat 21.00’de açıklayacağı faiz kararı, piyasalarda hareketliliğe neden oluyor. Uzmanlar, faiz indiriminin altın ve borsa fiyatlarını yükseltebileceğini, döviz kurlarını ise düşürebileceğini öngörüyor. Bu beklenti, kuyumcularda adeta izdiham yarattı.

Vatandaşlar, birikimlerini altına yatırmak için kuyumculara akın ediyor. Kuyumcularda dikkat çeken hikayeler, ekonomik koşulların vatandaş üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Bir kadın, “Komşumuzun oğlu bankada çalışıyor, altın yarın (Perşembe günü) yükselebilir dedi. Kocamla kefen parası diye ayırdığımız 10 bin TL ile 2 gram altın alacağım” diyerek kuyumcuya koştu. Ancak, 10 bin 100 TL’lik fiyat karşısında çaresiz kalabileceğini belirtti.

Başka bir kadın, bankadaki 400 bin TL’sini altına çevirmek için geldiğini söyleyerek, “Faizler düştü, vergiler arttı. Paramız eriyor, 80 gram altın alacağım” dedi.

İlk kez altın yatırımı yapan bir başka vatandaş ise kolundaki tek bileziği bozdurmaya karar verdiğini, ancak artan fiyatlar nedeniyle vazgeçtiğini anlattı. “Sokak simidi 20 TL, çay 35 TL. 50 TL’ye çay-simit lüks oldu. Bileziğimin parası borçlarıma ve gıdaya gidecek” diyerek ekonomik zorlukları dile getirdi.

Piyasa uzmanları, Fed’in faiz indiriminin altın fiyatlarını daha da yukarı taşıyabileceğini belirtiyor. Ancak, vatandaşın altına yönelmesi, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında birikimlerini koruma çabasını yansıtıyor. Altın, güvenli liman olarak görülürken, ekonomik belirsizlikler kuyumculardaki hareketliliği artırıyor.