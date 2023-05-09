Altında büyük oyun. Alanın elinde kalıyor

Siirt'te kuyumcular, internet üzerinden satılan altınlara dikkat çekti. Sahte altında patlama yaşandığını belirten kuyumcular "Düşük gramaja ve düşük ayara dikkat edilmeli. O altının son sahibi olursunuz" dedi.

Altında büyük oyun. Alanın elinde kalıyor

İHA'nın haberine göre, Siirt'te yıllardır kuyumculuk yapan Cahit Özçelebi, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşları internet üzerinden satılan sahte altına karşı uyardı.

Son zamanlarda internet üzerinden yapılan altın alışverişlerinde altınların sahte çıktığını gördüklerini belirten Özçelebi, “Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın satışları arttı. Bununla beraber internetten altın alımları da arttı. İnsanlar internetten altın almaya başladı. İnternetten alınan altının alınmamasını tavsiye ediyoruz, çünkü piyasada sahte altın çok fazla" diye konuştu.

İNTERNETTE UCUZ

"Tanıdığınız, güvendiğiniz kuyumculardan altın almanızı tavsiye ediyoruz" diyen Özçelebi "Vatandaşlar internetten satın aldıkları altınları bize getiriyorlar. Analiz ediyoruz çoğu sahte çıkıyor. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altındaki rağbet de arttı. İnsanlar çocuklarını evlendirecek ve haliyle internetten satılan altın piyasaya göre çok daha uyguna veriliyor" dedi.

Cahit Özçelebi, "Ama tabi vatandaş bu altınların ayarını, gramını, milimetresini bilmeden alıyor. Dolayısıyla bize getirdiklerinde sahte olduklarını öğreniyorlar ve şaşırıyorlar. Onun için vatandaşlarımızı sahte altın alma konusunda uyarmak istiyorum. İnternetten alışveriş yapmamalarını, tanıdıkları, güvendikleri kuyumculardan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

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