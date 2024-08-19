Altında kritik gün. Piyasanın gözü kulağı orada

Düzenleme: Selin Turşak
Altında kritik gün. Piyasanın gözü kulağı orada

Altın fiyatları tarihi zirvesine yakın işlem görmeye devam ederken, yatırımcıların gözü Cuma günü yapılacak olan kritik toplantıya çevrildi.

Altın fiyatları ABD tarafından gelecek olan haberlere odaklandı. ABD’nin faiz indirimine ne zaman gideceği ihtimali altın fiyatlarında oynaklığı artırıyor.

Altının onsu haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 2.508,17 dolardan kapanan ons altın haftanın ilk işlem gününde yükselişine devam ediyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM
Gram altın, dolar kurundaki yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü seyrin etkisiyle yükselişine devam ediyor. Son günlerde sert yükselişler yaşayan gram altın bugün bu yükselişine devam ediyor. Kapalıçarşı’daki altın fiyatları ile resmi rakamlardaki gram altın fiyatları arasındaki makas açılıyor. Resmi rakamlarda gram altın 2.717 lirada bulunurken, Kapalıçarşı’da 2,762 liradan satışa çıktı.

ALTIN FİATLARI FED’İ BEKLİYOR

Yatırımcılar Fed'in önümüzdeki ay faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakarken, bu indirimin ne kadar büyüklükte olacağı tartışılan konular arasında yer alıyor. CME FedWatch aracına göre, 25 baz puanlık bir indirim için yüzde 75,5'lik bir ihtimal yer alıyor.

GÖZLER JACKSON HOLE ÇEVRİLDİ
Tüm gözler 2 – 24 Ağustos2teki Jackson Hole çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, fed Başkanı Powell’ın Jacksone Hole’de vereceği mesajın piyaalasar tarafından merak edildiğini söyledi.
Memiş, piyasaların Fed’in Eylül ayı itibariyle 2 kez faiz indirim beklentisini fiyatlamaya başladığını ve yüzde 59 faiz indirim beklentisi yüzde 75’e yükseldiğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirim sinyali vereceğini ancak temkinli konuşacağını tahmin ettiğini söyledi.

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN DEĞERLENDİRMESİ
İslam Memiş 2 bin 508 dolar seviyesinden kapanış yapıldığını, 2 bin 480 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldığını söyleyerek, 2 bin 517 direncinin olduğunu belirtti.
2 bin 480 dolar kritik bir seviye olduğunu vurgulayan Memiş, bu seviyenin üzerinde kalıcı olup olmaması çok önemli olduğunu kâr satışlarıyla 2 bin 480 dolara gerileceğini tahmin ettiğini belirtti.
Memiş, bu hafta 2 bin 470-2 bin 517 dolar aralığını takip edeceğini, gram altın yatırımcısı ons altını takip etmesi gerektiğini söyledi.

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