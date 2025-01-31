Altında rekor, arka arkaya 5 haftadır yükseliyor!

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'ya gümrük vergisi koyma tehditlerini tekrarlamasının ardından yatırımcıların güvenli limanlara akın etmesiyle rekor seviyeye yükseldi.

Külçe altında, fiyatlar Perşembe günü yüzde 1,3 artarak Ekim ayında belirlenen önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini aştıktan sonra yüzde 0,2'ye kadar daha yükseldi ve ons ​​başına 2.799,65 dolara çıktı. Bu artış, Trump'ın 1 Şubat'ta Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalatlara yüzde 25 vergi koyacağını tekrar etmesinin ardından geldi. Trump, ayrıca Çin'i bir seviye belirtmeden gümrük vergileriyle tehdit etti.

ALTIN ARKA ARKAYA 5 HAFTADIR YÜKSELİYOR

Beşinci ardışık haftalık artışına doğru giden kıymetli metal, Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin ekonomik büyümeyi baltalayabilecek ticaret savaşları korkularını artırmasıyla güvenli liman talebinden faydalandı. Ayrıca, vergileri azaltma ve göçü elden geçirme vaatlerinin ABD maliyesini aşındırıp enflasyonu yeniden canlandırabileceği yönünde endişeler de altına detsek veriyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü ABD merkez bankasının yeni yönetimin politikalarının olası etkisi konusunda "bekle ve gör" modunda olduğunu söyledi.

Fed'in Açık Piyasa Komitesi bu hafta faiz oranlarını beklendiği gibi değiştirmedi ve daha düşük enflasyona doğru ilerlemenin sabırlı bir yaklaşımı gerektirdiğini belirtti. Öte yandan yatırımcılar bugün, Fed'in tercih ettiği bir enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları endeksine odaklanacak.

ALTIN BİR AYDA NE KADAR YÜKSELDİ?

Ocak ayı başında altın 2983 lira seviyesindeydi. Bugün ise 3228 liraya kadar yükseldi ve altın son bir ayda yüzde 8.21 oranında kazandırmış oldu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2795 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2790 dolar, en yüksek de 2799 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2797 dolardan işlem görüyor. Böylece ons altın da rekor kırmış oldu.

Gram altın güne 3215 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3210 lira, en yüksek de 3228 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 3225 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3187 liradan alınırken 3236 liradan satılıyor.