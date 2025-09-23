Altında rekor, dolarda artış var! Piyasalar güne çok hareketli başladı

Ekonomi gündeminin nabzını tutan döviz piyasaları, 23 Eylül Salı günü de yatırımcıların yakın takibinde.

Altın fiyatları, Asya piyasalarında yaşanan yükselişle birlikte yeni bir rekora imza attı. Salı günü ons altın 3.759,23 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, yurtiçinde gram altın 5003 TL ile rekor kırdı.

Küresel piyasalarda altındaki yükselişte, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim döngüsüne gireceği beklentisi ve borsa yatırım fonlarına (ETF) devam eden güçlü girişler etkili oldu. Ons altın, rekor seviyesinin ardından bu sabah itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 3.743,37 dolar seviyesinde işlem gördü.

DOLAR VE EURO KURUNDA SON DURUM

Öte yandan İstanbul serbest piyasada dolar 41,4450 liradan, euro 48,9380 liradan güne başladı. Serbest piyasada 41,4430 liradan alınan dolar, 41,4450 liradan satılıyor.

48,9360 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,9380 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,3790, euronun satış fiyatı ise 48,7590 lira olmuştu.

PİYASALAR ABD’DEN GELECEK VERİLER KİLİTLENDİ

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasındaki "güvercin" tutumu ve merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi altın fiyatlarının yükselişini sürdürmesini sağlıyor.

Analistler, bu hafta ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ile ABD'de ağustos Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları takip edilecek.