Altından rekor üstüne rekor

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısına yanıt verdi. Güvenli liman altında işler iyice karıştı. Talep artması sonucu altın rekora koştu.İsrail'in İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için yürütülen çalışmaların tamam olduğunu açıklaması altın fiyatlarını hem dünyada hem de Türkiye'de uçurdu.

ABD ve AB'nin desteğini alan İsrail'in saldırısı beklenirken ons altın fiyatı da gerilimden besleniyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyat , 2 bin 384,85 dolara yükseldi yeni rekora imza attı.

GRAM ALTINDAN YENİ YERİ REKOR

Gram altın piyasalarda yeni güne yeni rekorla başladı. O rekorun adı 2 Bin 638 lira oldu. Gram altın 09.10 itibarıyla Kapalıçarşı'da 2.634 liradan fiyatlanıyor. Çeyrek altının fiyatı ise 4.370 lira. Tam altın da 17.322 liradan işlem görüyor. Yarım altın satış fiyatı ise 8.875 lira oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 17.337 lira olarak kayıtlara geçti.

Kapalıçarşı altın fiyatları: