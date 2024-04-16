Uğur Dündar 'baba' iddialarına yanıt verdi. Metin Akpınar'ın kızı büyük ablasının babasının ünlü bir gazeteci olduğunu söylemişti

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu, "Ben annemi bulmak istiyorum, bunun için Müge Anlı'dan yardım talep ediyorum" diyen Duygu Nebioğlu demiş ve gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini söylemişti. Akpınar'ın ise gerçeklerden kaçtığını iddia etmişti.

"ABLAMIN DA BABASI MEDYA DÜNYASINDAN ÇOK ÜNLÜ BİR İSİM" DEMİŞTİ

Nebioğlu, bir iddia da daha bulunarak gündeme bomba etkisi yaratmıştı. "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor. Yakında Tüm Türkiye öğrenecek" ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçı Metin Akpınar’ın DNA testiyle kızı olduğunu kabul ettiği Duygu Nebioğlu’nun yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düşmüş ve “O ünlü isim kim?” sorusunu gündeme getirmişti.

ABLASININ BABASI UĞUR DÜNDAR MI?

Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim" dediği kişinin gazeteci Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu haberde Uğur Dündar’a babalık davası açıldığı ve mahkemenin haziran ayında görüleceği iddia edilirken Akpınar ve Dündar’ın iyi arkadaş olduğu, aynı kadınla aşk yaşadığı iddiaları ise şaşkınlık yarattı. Söz konusu iddialarla ilgili Uğur Dündar açıklama yaptı.

UĞUR DÜNDAR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla konuyu duyuran Dündar, söz konusu babalık iddialarını doğrularken, mahkemenin bir karara varmış olduğunu ifade etti.

BİYOLOJİK BABALIK İDDİASINI REDDETTİ

Dündar, "Kısaca net bir cevap vereyim: mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan adli tıp kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti" ifadelerini kullandı.

Dündar'ın söz konusu açıklaması şu şekilde;

"Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve Haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan adli tıp kurumu dna incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır... Kamuoyuna saygıyla duyurulur."