Altında son durum ne?

Altın dün ABD tarafında açıklanan enflasyon rakamlarının ardından sert düşüşler yaşadı. Yeni günde ise bu düşüşlerini bir miktar dizginleyerek karışık bir seyir sergiliyor.

Dünü 2.480 – 2.437 aralığında geçiren altının ons, günü 2.447 dolar seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise sabah 08.45’te 2.452 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altında kritik eşik olan 2.440 seviyesinin aşağı yönlü kırılması düşüşleri hızlandırabilir. Bu seviyenin üstü ise yukarı yönlü hareketlenmeleri ivmelendirebilir.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurundaki yatay seyir ve ons altındaki karışık seyrin etkisiyle kısmi yükselişler yaşıyor. ABD tarafında açıklanan kritik enflasyon verisi sonrasından dalgalı seyir sergileyen gram altın, bugün bir miktar toparlanma eğilimine girdi.

Dünü 2,632 - 2,674 aralığında geçiren gram altın, günü 2,641 seviyesinde geride bıraktı. Bugün sabah aynı saat diliminde 2.649 lirada bulunuyor.

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün ABD tarafında açıklanan enflasyon rakamları piyasalarda hareketlilik meydana getirdi.

ABD verisi sonrasında dolar endeksinde görülen hareketlenmeler altın tarafında etkisini hissettirdi.

ABD tarafında dün enflasyon rakamları takip edildi. ABD2de enflasyon y8ıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilerin altında kalırken, aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel açıklandı.

Açıklanan enflasyon verisinin ardından altın fiyatlarında sert düşüş gözlemlendi. Altın sert kayıplar verdikten sonra bugün yeniden toparlanma denemelerinde bulundu. Bugün günden veri bakımından daha sakin olduğundan sert bir hareketlilik beklenmiyor.

4 SAATLİK ONS ALTIN GRAFİĞİ

4 SAATLİK GRAM ALTIN GRAFİĞİ

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